Rimedi naturali

Bellezza, maschera antirughe anche per uomo Bellezza, maschera antirughe anche per uomo

Bellezza, maschera antirughe anche per uomo. Ecco una ricetta della maschera da fare in casa tonificante e antirughe. Mela e mandorle dolci nella ricetta

Le maschere di bellezza fatte in casa sono tante e sono tutte preparate con rimedi naturali. Sono maschere facili da preparare ed ideali anche per l’uomo. La maschera che elenchiamo di seguito è una maschera che si prepara con mela e mandorle. E’ una maschera antirughe e tonificante ideale per nutrire le pelli. Vediamo la ricetta per preparare la maschera e gli ingredienti che occorrono. Bastano una mela, quattro cucchiai di panna fresca e 60 grammi di mandorle dolci. Vediamo ora la preparazione della maschera antirughe: mettere gli ingredienti nel mixer, la mela senza torsolo ma con la buccia, la panna e le mandorle e applicare sul viso. Lasciare una ventina di minuti e poi risciacquare delicatamente. Ricordatevi che una maschera naturale è più efficace se: la fate concedendovi un momento di relax, respirando profondamente, sorseggiando un buon tè o una tisana e ascoltando musica rilassante; non dimenticate di nutrire e curare anche l’area del collo; se tende a seccarsi potete mettervi sopra un panno inumidito; mentre la pelle si nutre con la machera, potete applicare sugli occhi un paio di bustine di camomilla lasciate raffreddare come decongestionante naturale.Mela proprietà benefiche - la mela è ricca di sali minerali e vitamine del gruppo B, quindi fa bene alle mucose intestinali e della bocca, previene l'impoverimento di unghie e capelli, combatte la stanchezza e l'inappetenza. Inoltre, le fibre contenute nelle mele aiutano l'Organismo a proteggersi contro gli attacchi esterni. Anche gli acidi citrico e malico contribuiscono al benessere della persona, in particolare dell'apparato digerente, perché facilitano la digestione e mantengono inalterata l'acidità. I benefici della mela: innanzitutto, mangiata cruda o cotta, la mela regolarizza le funzioni intestinali, grazie al suo alto contenuto di fibre, mentre cruda ha anche un effetto antidiarroico per l'azione astringente degli acidi; poiché contiene pochissimi grassi e zuccheri, è un alimento perfetto per chi vuole mantenere la linea in quanto ha pochissime calorie ma sazia a lungo, ma anche ai diabetici, perché il fruttosio contenuto nelle mele viene metabolizzato senza ricorrere all'insulina; inoltre, previene il gonfiore di stomaco. Le mele sono piene di sostanze, dette polifenoli, che contrastano l'azione dei radicali liberi nell'organismo, causa dell'invecchiamento cellulare; inoltre, ha anche il pregio di abbassare il contenuto di colesterolo nel Sangue grazie alla pectina, salvando così vene e apparato cardiocircolatorio in generale; l'azione benefica delle mele pare si estenda anche al campo della prevenzione oncologica, grazie al contenuto di flavonoidi e alla vitamina C, combattendo così il danno ai tessuti ad opera dei radicali liberi; inoltre, da alcuni studi, è emerso che la pectina fermentando nell'organismo, produce acido butirrico, una sostanza che i ricercatori stanno studiando come elemento essenziale nei farmaci antitumorali.Mandorle dolci - Le mandorle sono tra gli alimenti naturali quelle che apportano maggiori benefici all’organismo. Grazie alle loro proprietà sono indicate sia per gli adulti che per i bambini. Ottime in caso di intensa attività sportiva, ma anche per il benessere della pelle, dell’intestino, del cuore e del cervello. Le mandorle sono alimenti che appartengono all’insieme dei semi oleosi, volgarmente detti “frutta secca”. Pur essendo dei frutti, sono poveri d’acqua, di fruttosio, di vitamina A, C e non rientrano nell’insieme dei frutti dolci carnosi e pur essendo dei semi, sono poveri di amido e non rientrano nell’insieme dei cereali e delle leguminose. Le mandorle sono frutti ricchi di trigliceridi, molto calorici anche se comunque dotati di ottima digeribilità.