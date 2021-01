Moda e spettacolo

Tod's: nuova moda uomo si veste di campagna. T come Tod's ma anche come tempo. Un magione di campagna. la Fall winter 2021-2022

Sette come i giorni della settimana, T come Tod’s ma anche come tempo. Una magione di campagna - Villa Ronchi a Vigevano, progettata nel 1936 da Giuseppe De Finetti per la famiglia Crespi - e Lorenzo Zurzolo, giovane attore alle prese con un ruolo da interpretare. Per la fall winter 2021-2022 di Tod's, il direttore creativo Walter Chiapponi approfondisce la rilettura dei classici, esplorando il lifestyle della maison in contatto con la natura. Il gusto è sartoriale, lo spirito rilassato. La palette è dominata da toni caldi e terrosi spalmati su tweed, lane e cotoni robusti. A farla da padrone sono i classici, immancabili nel guardaroba per lui: il trench, la giacca-camicia, la hunting jacket e la field jacket, i pantaloni da cavallo, le maglie dalle coste grosse, la felpa da collegiale. Il gentleman italiano si muove in stringate dalle cuciture norvegesi, stivaletti con tacco texano, sneaker e desert boots dai gommini ingranditi o stivali in gomma.La T è il segno onnipresente: corre sulle fibbie delle cinture e sui mocassini, diventa pelle sulle borse decostruite o ancora sulle pratiche briefcase con le cinghie portaombrello o portabottiglia. (Adnkronos)