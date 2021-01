Teddy Bear: il cappotto dell'inverno 2021

Moda e spettacolo

Teddy Bear il must have autunno inverno 2021. Il cappotto di tendenza ad effetto orsacchiotto più indossato dalle vip di tutto il mondo lanciato da Max Mara

Si chiama teddy bear ed il nome deriva dall'effetto "peluches di orso" di questo cappotto detto anche cappotto orsacchiotto. E’ diventato negli ultimi anni uno dei capi cool e caldo dell’inverno. Si tratta di un cappotto dalle linee extra large e che richiama i classici modelli e si può trovare in versione lunga o corta a giaccone, in lana o in pelliccia ecologica, con bottoni oppure zip per poter essere indossato da tutte. A lanciare la moda che ha contaminato le star di mezzo mondo, da Chiara Ferragni a Kim Kardashian, fu il brand Max Mara nel 2018. Il teddy bear non va indossato con capi voluminosi perchè contrasterebbero con le sue ampie linee. Il cappottoteddy bear è caldo, lungo, elegante, insomma è perfetto per contrastare il freddo ed il gelo invernale. Quest’anno però, a differenza degli anni scorsi il trend del cappotto orsetto ha subito una piccola “trasformazione” per avere più charme sarebbe bene indossare un capo grigio piuttosto che i soliti toni del beige. Oltre al teddy bear le tendenze autunno-inverno 2020/2021 prevede il ritorno in grande stile dei cappotti cammello alle mantelle in forme sempre più originali, dai cappotti di lana scanditi da grafiche e decorazioni originali ai cappotti termici sporty chic. Per chi ama invece i look più classici, la cappa è un’ottima alternativa al cappotto. Anche questo è un capo che ciclicamente torna di moda.Cappe e mantelle diventano quindi protagoniste assieme al teddy bear tra i trend dell’autunno inverno 2020/2021 e lo fanno in grande stile. L'importante è scegliere il modello giusto e di tendenzaperchè quest'anno deve essere ampio e preferibilmente in morbido tessuto caldo. Dalla maglia di cashmere al panno di lana, dalla pelle al feltro al tweed, ma non solo. Ben vengano anche i materiali antipioggia, perfetti per le piovose giornate d’autunno