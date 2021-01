Lapo Elkann biondo platino a Domenica In

Moda e spettacolo

Lapo Elkan oggi ospite a Domenica In. Il popolare rampollo di Casa Agnelli è stato ospite della famosa trasmissione di RAI 1 condotta da Mara Venier. Elkann non compare spesso in televisione ma oggi è apparso entusiasta di essere in tv. Un nuovo look con jeans, t-shirt e capello biondo platino. Ma, soprattutto, con la mascherina sul volto. Peccato che subito dopo aver messo piede in studio, Lapo si sfila la mascherina, fa due passi, si avvicina alla Venier e prova a baciarla, quando ovviamente in televisione, al tempo della pandemia, è impossibile farlo. Lo "scatto" di Zia Mara, però, ha fatto allontanare Lapo Elkann. Nessun bacio. Poi l’intervista. Rivolgendosi a Mara Venier ha detto “Mi sento a casa”. Durante l’intervista Lapo Elkann ha fatto un resoconto sulla sua nuova vita improntata verso gli altri. “La mia vita in passato è stata incentrata sul “io” ora invece è incentrata sul noi”. Lapo vive da tempo in Portogallo.La storia di Lapo Elkann, nipote di Gianni Agnelli: Lapo Elkann, classe 1977 è il secondogenito di Margherita Agnelli, la figlia di Gianni e del giornalista e scrittore Alain Elkann. Lapo è il maggiore azionista di Italia Independent Group e Presidente di Garage Italia Customs, Independent Ideas e di Fondazione LAPS – Libera Accademia Progetti Sperimental. In passato è stato membro del consiglio di amministrazione della Ferrari e responsabile del Brand promotion di Fiat Group di cui il fratello John Elkann è presidente.