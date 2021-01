Italia

Scuola: ok a riapertura superiori in presenza nelle zone gialle e arancioni come previsto dal Dpcm del 14 gennaio 2021. Cts convocato d'urgenza

Le scuole superiori possono riprendere in presenza nelle zone gialle e arancioni come previsto dal dpcm del 14 gennaio. È questa, a quanto si apprende, l'indicazione del Cts, convocato d'urgenza questa mattina per un'ulteriore conferma sulla riapertura delle scuole. Gli esperti nel corso della riunione hanno ribadito collettivamente l'importanza della ripresa della scuola in presenza ferma restando l'attenzione alla curva dei contagi. Se i governatori volessero prendere decisioni diverse e chiudere le scuole se ne assumeranno la responsabilità anche perché, hanno sottolineato gli esperti, stanno emergendo problematiche legate anche alla sfera psichica nella popolazione giovane in età scolare e anche negli studenti delle università".