Parto trigemellare a Palermo: i 3 gemelli stanno bene. I neonati godono di buona salute e sono nel reparto di Neonatologia

Palermo - Si è coronato il sogno di genitorialità di Rosalia e Salvatore, una coppia palermitana: la mamma, nella casa di cura Triolo Zancla, ha partorito tre gemelli Costanza Maria, Azulema Maria e Federico. "L'evento non comune si è realizzato al termine della trentacinquesima settimana di gestazione di una gravidanza trigemina - affermano i medici - Tale epoca si è potuta raggiungere grazie al continuo monitoraggio dell'ultimo periodo della gravidanza effettuato dall'equipe multidisciplinare della casa di cure (ostetrici, neonatologi, internisti, anestesisti) che in sinergia hanno concordato il timing del parto". I neonati, tutti di peso adeguato all'età gestazionale, godono di buona salute e sono affidati alle cure del reparto di Neonatologia della struttura, aperto 24 su 24 alle visite dei genitori per "consentire un sereno avvio dell'allattamento materno a qualsiasi età gestazionale", proseguono i medici. (Ansa)