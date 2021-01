Economia

Ragusa, sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori a rischio Ragusa, sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori a rischio

Sorveglianza sanitaria eccezionale, l?€?Ebt Ragusa chiarisce alle aziende iblee del terziario quali sono gli adempimenti per i lavoratori più esposti al rischio contagio da Covid-19

Ragusa - L’Ebt Ragusa comunica alle aziende del terziario dell’area iblea che l’Inail ha prorogato fino a non oltre il 31 marzo 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online. “Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio – chiarisce Ebt Ragusa – l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati debbano assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore”.L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità. Ecco perché il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore e della lavoratrice – spiegano dall’Ebt Ragusa – rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.