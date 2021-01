Fuoco e fumo in casa a Ragusa, anziana soccorsa FOTO

Cronaca

Fuoco e fumo in casa a Ragusa, anziana soccorsa. In fiamme una coperta elettrica in una casa in via del Mandorlo

Ragusa – I vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa la notte scorsa intorno alle ore 2.50 sono intervenuti in via del Mandorlo a Ragusa per un incendio scoppiato in via abitazione. L’incendio presumibilmente è divampato a causa di una coperta elettrica rimasta accesa, nella camera da letto di una signora di anni 88, che ha coinvolto mobili e suppellettili della camera. Il forte odore dei fumi della combustione ha svegliato anche gli occupanti dell’appartamento al piano superiore, figlia, genero e nipote della anziana signora, che hanno subito lanciato l’allarme.Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del 118 per dare soccorso alla donna 88enne e il personale della questura di Ragusa.