Vaccino Covid Modica, in ospedale tutti vaccinati

E' stata ultimata la vaccinazione anti Covid all'ospedale Maggiore di Modica. Vaccino Covid, vaccinati tutti gli operatori sanitari.

Conclusa anche all'ospedale Maggiore di Modica la vaccinazione anti Covid 19. Nel presidio ospedaliero di Modica si è completata la vaccinazione degli operatori sanitari, per un numero di 756 soggetti. «Abbiamo vaccinato il 95% dei dipendenti degli ospedali riuniti Modica Scicli -ha dichiarato il dott. Pietro Bonomo, direttore sanitario dei PP.OO. - e stiamo lavorando per convincere il rimanente 5%, perché solo se ci vaccinano tutti possiamo vincere questa terribile pandemia. Ringrazio il gruppo di lavoro che si è costituito spontaneamente per questo ulteriore impegno e rimaniamo a disposizione per quello che l'ASP riterrà utile per contribuire alla gestione del grande sforzo che si dovrà compiere per vaccinare tutti i cittadini della Provincia». Intanto, continua la campagna vaccinale rispettando le categorie che sono indicate nel piano regionale. Tra qualche giorno si procederà all’inoculazione della seconda dose per quelli che tra i primi si sono sottoposti a vaccinazione. foto: gruppo di lavoro, al centro davanti al roll-up il dott. Pietro Bonomo - direttore sanitario ospedali riuniti di Modica e Scicli.I dati dei positivi in Provincia di Ragusa: In totale in provincia di Ragusa sono 787 i positivi al coronavirus di cui 749 in isolamento domiciliare, 27 ricoverati e 11 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sono questi i dati di oggi, 16 gennaio 2021, del Bollettino dell’Asp di Ragusa. Ecco i dati di tutti i positivi nei vari Comuni Iblei: 20 Acate, 26 Chiaramonte Gulfi, 74 Comiso, 6 Giarratana, 13 Ispica, 119 Modica, 2 Monterosso Almo, 30 Pozzallo, 177 Ragusa, 11 Santa Croce Camerina, 31 Scicli, 218 Vittoria. Tra i 749 positivi ci sono 22 persone provenienti da fuori provincia. Ora vediamo dove si trovano i 27 positivi ricoverati nei vari ospedali iblei: 17 all’ospedale Giovanni Paolo II di cui 11 nel reparto di Malattie Infettive, 6 in Rianimazione, 10 ricoverati nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. I guariti sono 6.323 mentre i morti sono 186.Vaccino Covid Moderna: Nei giorni scorsi all'Asp di Ragusa è arrivato anche il vaccino anti Cvoid Moderna.