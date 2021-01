Attualità

Covid Ragusa, positivi in aumento: morta una donna. Il bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi 16 gennaio 2021

Ragusa - . Sono ancora in aumento i contagiati al Covid in provincia di Ragusa. In totale sono 787 i positivi al coronavirus di cui 749 in isolamento domiciliare, 27 ricoverati e 11 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sono questi i dati di oggi, 16 gennaio 2021, del Bollettino dell’Asp di Ragusa. Ecco i dati di tutti i positivi nei vari Comuni Iblei: 20 Acate, 26 Chiaramonte Gulfi, 74 Comiso, 6 Giarratana, 13 Ispica, 119 Modica, 2 Monterosso Almo, 30 Pozzallo, 177 Ragusa, 11 Santa Croce Camerina, 31 Scicli, 218 Vittoria. Tra i 749 positivi ci sono 22 persone provenienti da fuori provincia. Ora vediamo dove si trovano i 27 positivi ricoverati nei vari ospedali iblei: 17 all’ospedale Giovanni Paolo II di cui 11 nel reparto di Malattie Infettive, 6 in Rianimazione, 10 ricoverati nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.I guariti sono 6.323 mentre i morti sono 186. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore a Ragusa. Si tratta di una donna di 80 anni morta a casa. Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 84.114 tamponi molecolari, 21.867 test sierologici, 121.175 test rapidi per un totale di 227.556.