Covid, a Vittoria 218 positivi: primo Comune nel Ragusano

Attualità

Vittoria – Preoccupa il numero dei positivi a Vittoria che oggi sono arrivati a 218. Secondo i dati diffusi nelle ultime ore dal bollettino dell’Asp di Ragusa il numero dei positivi al coronavirus in città torna a superare la soglia dei 200. Vittoria è il primo Comune nel Ragusano per numero di contagiati al coronavirus, seguito da Ragusa con 177. Il dato è cresciuto nel giro di pochi giorni così come è accaduto a Ragusa dove i positivi sono diventati. Il numero dei positivi potrebbe subire un calo in vista della nuova zona rossa in Sicilia. Le nuove misure anti covid annunciate dal presidente della Regione siciliane, Nello Musumeci, se rispettate, potrebbero stoppare la curva dei contagi.