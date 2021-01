Incidente, rimorchio tir si sgancia e schiaccia auto: feriti

Sicilia

Un grave incidente stamattina si è verificato nell'Agrigentino. Un rimorchio di un tir si è sganciato ed è finito su due auto

Cammarata - Stamattina a Cammarata (AG), all'altezza del bivio Tumarrano, un rimorchio si è sganciato da un tir finendo su due auto. Uno dei due mezzi è rimasto letteralmente schiacciato dal rimorchio. Attualmente si sta tentando di estrarre l'automobilista rimasto incastrato dentro e che pare sia in gravi condizioni. Un altro paziente in codice rosso è stato già trasportato ad Agrigento. Sul posto l'elisoccorso del 118 di Caltanissetta, vigili del fuoco e carabinieri. L'uomo è stato poi estratto dalla sua vettura e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Caltanissetta.L'altro ferito, inizialmente condotto al nosocomio di Agrigento, è stato trasferito in ambulanza a Caltanissetta.