Vaccini Scicli, dito medio a La Vita in diretta. Il gesto dell'inviata durante la diretta su Rai Uno in collegamento con Alberto Matano

Scicli – E’ diventata virale la foto con il dito medio dell’inviata de La Vita in diretta durante il collegamento da Scicli di ieri pomeriggio. La foto è diventata argomento di discussione su diversi social. Il collegamento da Scicli riguardava la storia del parroco di Modica vaccinato contro il Covid nella città di Montalbano dopo esser stato avvisato da un amministrativo dell’Asp che faceva parte del gruppo vaccini a Scicli. Il conduttore della nota trasmissione pomeridiana in onda su Rai 1 ieri pomeriggio ha fatto vedere il filmato nel quale il parroco si giustificava dicendo di essere ultraottantenne e con patologie ma quando la regia è rientrata in studio è successo l'inaspettato. Nell'inquadratura (vedi foto) sono apparsi sia Matano in studio che l'inviata. Ma la giornalista, credendo probabilmente di non essere ripresa, ha alzato il dito medio per ben due volte.Non è chiaro se ci fosse qualcuno che la infastidisse davanti a lei o sia stato solo un gesto involontario. Il conduttore, con grande professionalità, ha continuato a parlare del caso evitando interventi sul gesto inaspettato.