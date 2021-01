Covid Ragusa, 770 positivi: sale a 185 il numero morti

Attualità

Continua a salire il numero dei positivi al Covid in provincia di Ragusa. In totale i casi Covid sono 770. E?€? il dato diffuso oggi, 15 gennaio 2021, dal Bollettino dell'Asp di Ragusa

Ragusa – Sale a 770 il numero totale dei positivi al Covid in provincia di Ragusa. E’ il dato diffuso oggi, 15 gennaio 2021, dal Bollettino dell’Asp di Ragusa. Tra i 770 positivi al coronavirus ci sono 728 in isolamento domiciliare, 28 ricoverati e 14 ricoverati nella RSA Covid dell’ospedale di Ragusa. Vediamo nel dettaglio i positivi al virus nei vari Comuni iblei: 22 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 70 Comiso, 7 Giarratana, 13 Ispica, 119 Modica, 2 Monterosso Almo, 32 Pozzallo, 178 Ragusa, 11 Santa Croce Camerina,28 Scicli, 202 Vittoria. Tra i 728 positivi ci sono 19 persone provenienti da fuori provincia. Ora vediamo i dati dei ricoverati nei vari ospedali iblei: 19 all’ospedale Giovanni Paolo II di cui 12 nel reparto di Malattie Infettive, 7 in Rianimazione, 9 ricoverati nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. I guariti sono 6.291 mentre i morti sono 185.Due decessi che si aggiungono all’elenco totale. In particolare un decesso è stato registrato nelle ultime 24 032 nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di una donna di 51 anni residente ad Acate. L’altro decesso, un uomo di 73 anni di Vittoria, è avvenuto lo scorso 10 gennaio in ospedale ad Augusta. Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 83.724 tamponi molecolari, 21.818 test sierologici, 117.982 test rapidi per un totale di 223.524.