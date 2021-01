Bellezza viso: rimedi contro occhiaie

Rimedi naturali

La bellezza del viso può essere curata con tantissime ricette fatte in casa con rimedi naturali. Diversi i rimedi contro le occhiaie

Esistono tantissimi rimedi naturali per combattere le occhiaie. Tra i rimedi di bellezza del viso ci sono alcuni piccoli accorgimenti che possono aiutare a ridurre le fastidiosissime occhiaie. Vediamo alcuni consigli facili da seguire in casa e molto economici. È possibile, per esempio, praticare impacchi freddi sulle occhiaie, con un dischetto di cotone imbevuto con un infuso di camomilla, di malva o di fiordaliso; a questo scopo vanno bene anche l’acqua di rose e l’acqua termale, sempre da usare fredde, con l'aiuto di un dischetto o un di batuffolo di cotone; in questo modo si otterranno una vasocostrizione e un lieve effetto decongestionante che aiuteranno ad attenuare temporaneamente le occhiaie. Volendo, all’infuso di camomilla, di malva o di fiordaliso, si possono aggiungere alcune gocce di olio di argan. L’olio di argan, grazie alle sue proprietà, aiuta anche a contrastare le rughe e l’invecchiamento cutaneo.Non dimenticare che l'infuso deve essere sempre ben freddo. Ovviamente, vanno bene anche rimedi naturali piuttosto noti come le fettine di cetriolo o di patata, che restano tra i più economici e rapidi e sono dunque adatti anche alle più pigre. Le fettine di patata o di cetriolo devono però essere ben fredde. Bisogna dunque tagliare l’ortaggio scelto a fettine rotonde di circa due centimetri, lavarle sotto l’acqua corrente e poi tenerle in freezer per qualche minuto. Quando si saranno raffreddate per bene, sdraiarsi sul divano o sul letto, e applicare le fette di patate o di cetriolo sulla zona delle occhiaie; cambiarle appena si riscaldano e continuare il trattamento per circa 15/ 20 minuti. Volendo, in una stessa seduta, si possono usare patate e cetriolo insieme, utilizzando prima la patata per una decina di minuti circa, e poi il cetriolo per pari tempo.Prima di applicare la patata o il cetriolo è bene spalmare intorno alle occhiaie un pochino di olio di oliva o di olio di mandorle dolci. Dopo l'applicazione, detergere accuratamente e delicatamente la zona delle occhiaie.