Nuovo bonus da 1.000 euro per Partita Iva nel Ristori 5

Italia

Un nuovo bonus da 1.000 euro per Partite Iva, liberi professionisti e autonomi. Pare sia previsto del Ristori 5. Ecco i requisiti per averlo

Roma - Un bonus Partita Iva da 1.000 euro potrebbe essere confermato nel prossimo decreto Ristori 5. Si tratta di un supporto economia previsto a beneficio delle partite Iva, liberi professionisti e autonomi. Ma quali sono i requisiti per avere il bonus da 1.000 euro per Partite Iva? Un primo requisito dovrebbe essere rappresentato dal reddito inferiore ai 50mila euro annui. Un secondo requisito prevede che il beneficiario del bonus dovrebbe avere una partita Iva aperta e attiva da almeno 3 anni al momento della domanda. Un terzo requisito che dovrebbe essere introdotto dovrebbe essere quello relativo alla posizione contributiva: si dovrà essere in regola in merito ai pagamenti relativi agli ultimi 3 anni. Infine come ultimo requisito c’è quello del fatturato che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere quello relativo al calo del fatturato rispetto all’anno precedente: il beneficiario del nuovo bonus dovrebbe aver fatturato, nel 2020, almeno il 33% in meno rispetto all’anno precedente, un calo evidentemente causato dal blocco delle attività per l’emergenza Covid.Ancora resta da chiarire la modalità di ottenimento del bonus da 1.000 euro, bisogna capire se sarà necessario inoltrare una domanda oppure se l’erogazione dell’importo del bonus avverrà in maniera automatica a chi ne aveva già fatto richiesta nel 2020. Il governo starebbe, inoltre, studiando un’altra ipotesi ovvero quella relativa a un ‘anno bianco contributivo’ con esonero totale o parziale dei contributi dovuti dai possessori di partita Iva, gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps. La misura, però, potrebbe essere estesa anche agli appartenenti ad alcuni ordini professionali.