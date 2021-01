Bonus mamma da 800 euro: tra i bonus famiglia 2021

Italia

Roma – Confermato per 2021 il bonus mamma domani da 800 euro. Si tratta di uno degli aiuti previsti dal Governo in supporto alle famiglie. Il bonus, nato nel 2017, è stato riconfermato con la legge di Bilancio per un importo di 800 euro, una tantum, corrisposto dall’Inps. Ma a chi tocca il bonus mamma domani da 800 euro? Possono richiedere il beneficio di 800 euro una tantum, tutte le future mamme dal settimo mese di gravidanza indipendentemente dal reddito e dall’Isee. Ma solo fino al 30 giugno 2021! Il bonus mamme domani 2021 sarà infatti sostituito dal 1° luglio dal nuovo assegno» spiega Carolina Casolo, consulente fiscale e founder di Sportello Mamme (Sportellomamme.com), che dal 2018 offre consulenza e informazioni sulle pratiche burocratiche legate alla maternità di lavoratrici e non. Il bonus è riservato alle future madri, con cittadinanza italiana o regolarmente presenti e residenti in Italia.La domanda va inviata all’Inps, tramite il sito, contact center o enti di patronato. Non concorre alla formazione del reddito complessivo e non ha nulla a che vedere con il bonus bebè.