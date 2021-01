Modica, in pagamento rata affitti

Economia

Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, annuncia che da venerdì 15 gennaio 2021 è in pagamento la terza mensilità degli affitti ai privati

Modica - Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, comunica che da venerdì 15 gennaio saranno in pagamento gli affitti per abitazioni private a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. In particolare si tratta della terza mensilità pagata dal Comune di Modica. Sono 288 le famiglie che ne usufruiranno per una spesa che ammonta a 64 mila euro. I proprietari delle case in affitto riceveranno quindi nella giornata di domani l’accredito sul proprio conto corrente. Qualora ciò non dovesse avvenire (per un errore di comunicazione o trascrizione IBAN), gli stessi potranno presentarsi, muniti di un documento di identità, a partire dalla prossima settimana presso uno sportello Unicredit di Modica e ritirare direttamente quanto atteso.“Il Comune di Modica sta facendo l’impossibile per cercare di alleviare questo particolare periodo – commenta il Sindaco – e la manovra riguardante il pagamento degli affitti, sia privati che commerciali, è stata particolarmente apprezzata dalle migliaia di concittadini che ne hanno usufruito. Stiamo valutando in questi giorni la possibilità di replicare altri aiuti qualora l’epidemia e le relative restrizioni dovessero continuare”.