Altra tragedia nel Ragusano: 2 vittime in pochi giorni

Cronaca

Ancora una tragedia nel Ragusano, Un giovane è precipitato dal balcone ed è morto. Nei giorni scorsi era accaduto a Comiso.

Vittoria - Ancora una tragedia nel Ragusano. La seconda a distanza di pochi giorni. Stamattina un giovane è deceduto dopo esser precipitato dal balcone della sua abitazione. Nei giorni scorsi era accaduto a Comiso. Inutili i tentativi del personale sanitario del 118, giunto subito sul posto, di rianimare il giovane per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Vittoria per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e la dinamica dei fatti. La strada è stata transennata.