Attualità

Scicli, tamponi per alunni e docenti scuole primarie e secondarie Scicli, tamponi per alunni e docenti scuole primarie e secondarie

Scicli, nuovo screening di tamponi per alunni e docenti scuole primarie e secondarie di primo grado da venerdì 15 gennaio

Scicli - Nuovo screening di tamponi a Scicli da venerdì 15 a domenica 17 per alunni e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’Asp di Ragusa organizza, in collaborazione col Comune di Scicli, da domani, venerdì 15 gennaio, a domenica 17, dalle 900 alle 13,00, presso la postazione della protezione civile di contrada Zagarone, in via Ignazio Emmolo, a Scicli, un nuovo screening di tamponi rapidi per gli alunni e i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.