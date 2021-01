Attualità

Scicli a La Vita in diretta su Rai 1: caso vaccini FOTO Scicli a La Vita in diretta su Rai 1: caso vaccini FOTO

Il caso dei vaccini passaparola alla Rsa dell'ospedale Busacca di Scicli diventa argomento anche a La Vita in Diretta, programma televisivo in onda su Rai 1.FOTO

Galllery

Scicli – Il caso dei vaccini passaparola alla Rsa dell’ospedale Busacca di Scicli diventa argomento anche a La Vita in Diretta, programma televisivo in onda su Rai 1 e condotto da Alberto Matano. L’inviata della Rai, oggi in collegamento dalla città di Montalbano, ha intervistato molti sciclitani sul caso vaccini scoppiato nella Rsa di Scicli e in tanti hanno manifestato la propria amarezza per quanto accaduto. Tutti hanno ricordato il parroco venuto da Modica per fare il vaccino a Scicli.