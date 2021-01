Maschera di bellezza per viso all'uovo

Rimedi naturali

La maschera di bellezza per il viso all'uovo è tra le più indicate per rivitalizzare la pelle ed eliminare le imperfezioni

Tra le tante maschere di bellezza per il viso c’è anche la maschera all’uovo. Si tratta di un rimedio naturale economico e fantastico per rivitalizzare la pelle del viso. La maschera di bellezza all’uovo per il viso è nota perché aiuta ad eliminare le imperfezioni e gli inestetismi della pelle oltre a ridare lucentezza. Ma come si prepara la maschera di bellezza per il viso all’uovo? Ecco gli ingredienti che occorrono: 1 uovo, mezzo limone strizzato e del miele. La maschera di bellezza per il viso può essere usata anche sui capelli, che trarranno enorme beneficio, lucentezza e forza dalle proteine presenti nell’uovo, che vanno ad agire fino alla radice. Ora vediamo come si prepara la maschera di bellezza per il viso: per prima cosa bisogna montare l’albume con alcune gocce di limone e applicarlo poi sul viso per circa 15 minuti.Risciacquare poi con cura con acqua tiepida e applicare un poco di crema idratante. Maschera di bellezza all’uovo per pelle secca. Miscelare il tuorlo con un cucchiaino di miele e sbattere i due ingredienti fino a quando non si è raggiunto un composto omogeneo che dovrà essere applicato sul viso per 15 minuti. Rimuovere poi con acqua tiepida e aiutandosi con del cotone. Perché l’uovo fa bene alla salute della pelle? L’uovo, per lungo tempo demonizzato come alimento, è un ottimo rimedio naturale per la bellezza. Contiene luteina, il che vuol dire che riesce a trattenere l’idratazione del viso e i nutrienti contenuti nell’albume d’uovo sono alleati fedeli per illuminare la pelle, anche per combattere una perdita di tono. Ricchissima fonte di vitamine D, A e B, favorisce la rigenerazione cellulare ed è in grado di eliminare le impurità restringendo i pori dilatati.I benefici dell’albume d’uovo per la pelle sono da ricercare proprio nei valori nutrizionali di questo alimento. Secondo autorevoli fonti, l’albume è composto principalmente da acqua (circa l’88%) e da proteine. Oltretutto, gli esperti sostengono che “l’uovo contenga tutte le vitamine di cui l’uomo ha bisogno in proporzioni notevoli, fatta eccezione per la vitamina C. Le vitamine si distribuiscono in modo disomogeneo tra l’albume e il bianco”. Grazie al contenuto di amminoacidi, vitamine e minerali, l’albume è un ingrediente naturale che serve a prendersi cura, a rigenerare e a rendere più bella la pelle. DI conseguenza, non deve stupire che venga impiegato da anni nella routine di bellezza. L’aspetto più interessante è che possiamo facilmente abbinarli ad altri ingredienti naturali per ottenere preparazioni più nutrienti.