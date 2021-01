Dal mondo

Stati Uniti: record morti Covid: 4.500 in 24 ore Stati Uniti: record morti Covid: 4.500 in 24 ore

Stati Uniti: record morti Covid: 4.500 in 24 ore. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University

Sono quasi 4.500 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti a causa di complicanze legate al coronavirus. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University. E' la prima volta che negli Usa si registrano più di quattromila decessi in un giorno per il coronavirus raggiungendo i 4.470. Sono invece 235mila i nuovi casi confermati dalla Johns Hopkins negli Stati Uniti, dove circa 131mila persone sono ricoverate per Covid-19. Si tratta del Paese più colpito dalla pandemia al mondo con 22.838.110 casi totali e 380.670 morti. Intanto ha rassegnato le sue dimissioni Moncef Slaoui, il consigliere scientifico responsabile della campagna di vaccinazione negli Stati Uniti Warp Speed dominato da Donald Trump.Lo riporta la Cnbc, spiegando che il team del presidente eletto Joe Biden non ha chiesto a Slaoui di restare oltre la scadenza del suo contratto e gli ha chiesto di lasciare l'incarico. Slaoui nei prossimi 30 giorni collaborerà alla transizione, ma in ogni caso il suo ruolo verrà ridimensionato dopo il 20 gennaio con l'insediamento di Biden. Il Dipartimento della Salute americana, che sovrintende l'operazione Warp Speed, ha rifiutato di commentare.