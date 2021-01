Cucina

Ricette vegane con mele. Facili da preparare ed ideali da inserire nella dieta vegana.

La dieta vegana famosa in tutto il mondo vanta tantissime ricette vegane. Tra le tante ne elenchiamo due con le mele. Si tratta di ricette vegane facile da preparare e gustosissime. Ecco le due ricette vegane con mele. Prima ricetta vegana: mele cotte in sciroppo d’acero, ingredienti per 4 persone: 4 grandi mele da forno, 2 cucchiai di succo di limone, 1 tazza di succo di mela (circa), ⅓ tazza di ribes essiccato, ½ tazza di sciroppo d'acero puro, Un pizzico di chiodi di garofano macinati, un pizzico di cannella in polvere. Ora vediamo la preparazione: preriscalda il forno a 375 gradi. Torsolare le mele, privarle dei semi, sbucciare un po 'di pelle e farcire con il ribes. Adagiare in una pirofila da forno. Unisci il succo di limone e di mela con le spezie e lo sciroppo d'acero e versa sopra le mele. Infornare scoperto per circa 45 minuti, imbastendo spesso. Servire caldo.Calorie totali per porzione: 259. Grassi: 1 grammo, Seconda ricetta vegana: dessert di mele in stile svizzero, ingredienti per 4 persone: 4-6 mele rosse da forno, private del torsolo, tagliate a spicchi sottili (lasciate per lo più non pelate), 1 tazza di succo di mela, pizzica i semi di anice macinati, un pizzico di cannella in polvere, ½ cucchiaino di estratto di vaniglia, 2 tazze di riso cotto (preferibilmente marrone Basmati). Metti tutti gli ingredienti tranne la vaniglia e il riso in una pentola da 3 quarti. Cuocere a fuoco lento scoperto (mescolare alcune volte) per circa 20 minuti o finché gli spicchi di mela non saranno morbidi. Togliete dal fuoco e lasciate riposare qualche minuto. Mescolare la vaniglia. Versare sopra il riso e servire. Calorie totali per porzione: 219.Grassi: 1 grammo. (Fonte The Vegetarian Resource Group)