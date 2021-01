Attualità

Scicli, il caso vaccinopoli: interviene la Cgil Scicli, il caso vaccinopoli: interviene la Cgil

Scicli, il caso vaccinonopoli: interviene la Cgil. Netta posizione in difesa del medico Claudio Caruso

Scicli - E’ una netta presa di posizione a difesa del medico Claudio Caruso, responsabile del centro vaccinazioni di Scicli, quella assunta dalla Cgil dipartimento sanità, per bocca del segretario provinciale della Funzione pubblica Nunzio Fernandez e di quello della Sanità Duilio Assennato, a proposito del caso dei vaccini anticovid somministrati a persone non ricadenti nella prevista categoria del personale sanitario, caso che ha portato alla rimozione del medico da responsabile delle vaccinazioni, pur continuando a ricoprire la carica di capo del distretto sanitario Modica-Scicli. A detta di Fernandez e Assennato l’unica ‘colpa’ da addebitare a Caruso sarebbe quella di aver agito per utilizzare al meglio le dosi di vaccino già scongelate, mentre non si è assolutamente fatto cenno a quanti degli aventi diritto alla vaccinazione, pur prenotati per quel giorno, non si sono presentati provocando un surplus di dosi scongelate.L’auspicio dei due sindacalisti è che il Direttore Generale Angelo Aliquò “ripensi a decisioni forse prese d’impeto e semmai indaghi, prima dei Nas, su chi, con comportamenti censurabili, ha messo in difficoltà l’Asp e l’onorabilità di un dirigente”. (da.di.)