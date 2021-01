Asp Ragusa, Giorgio Blandino Capo dipartimento Veterinaria

Attualità

Ragusa, 13 gennaio 2021 - Cambio al vertice dell'Ordine provinciale dei veterinari di Ragusa. È Giorgio Blandino (nella foto), capo Dipartimento Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Ragusa, il nuovo presidente dell’Ordine. Eletto all’unanimità. L’organismo di rappresentanza istituzionale della veterinaria provinciale ha così designato il successore del dott. Vincenzo Muriana che ha presieduto l’ordine provinciale dal 2018 al 2020. Giorgio Blandino, Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Ragusa, guiderà l’organismo provinciale per i prossimi quattro anni – 2021/2024. Il neo presidente avrà al suo fianco come vicepresidente il dott. Giuseppe Arestia. Il nuovo organigramma prevede la carica di tesoriere assegnata al dott. Domenico Caccamo, quella di segretario alla dott.ssa Alessandra Statelli. Completano il Consiglio Direttivo i dottori: Saverio Agosta, Giorgio Gurrieri e Gabriele Campo. «Sono onorato per il ruolo che mi è stato affidato. Il mio impegno sarà orientato ad accrescere il prestigio della professione e a incentivare la formazione e la crescita di ciascuno – ha commentato, a caldo, il nuovo presidente – del resto la mia storia professionale e personale mi consente di dare un forte contributo a questa realtà così importante per la nostra provincia.»