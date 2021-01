Ferrari distrutta, Federico Marchetti: Grazie a Dio nessuno si Ã¨ fatto male

Italia

"Mi dispiace molto per quello che è successo, Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita! #respect". E’ quanto scrive in un post sui social Federico Marchetti, portiere del Genova, dopo aver visto la sua Ferrari incidentata. Il portiere del Genova aveva lasciato la sua auto all’autolavaggio e mentre il benzinaio gliela riportava ha avuto un incidente finendo contro il guardrail- L’auto ha subito ingenti danni nella parte anteriore ma nonostante tutto il portiere del Genova ha postato una foto in cui sorride.