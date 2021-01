Italia

Bonus sociale a gennaio 2021 in automatico. Lo sottolinea Federconsumatori dopo la comunicazione di Arena

Bonus sociale 2021 in automatico. "Come ogni anno, d’inverno, accelera l’aumento del costo del gas" ma "vittoria importante, frutto delle nostre battaglie, è l’automatismo dei bonus sociali di sconto sulla bolletta: da 1 gennaio 2021 chi ne avrà diritto non dovrà più presentare la domanda, ma l’erogazione sarà gradualmente riconosciuta in maniera automatica". Lo sottolinea in una nota Federconsumatori dopo la comunicazione di Arera sulle nuove bollette energetiche ricordando che "a incrociare le informazioni, in modo che il bonus sia assegnato automaticamente in bolletta, saranno direttamente i soggetti che gestiscono i dati sulle utenze e l’ISEE (Acquirente Unico e INPS), come da noi più volte richiesto". "Nonostante questa importante novità, rimane il fatto - aggiunge l'associazione - che in una fase tanto difficile come quella attuale" gli aumenti "rischiano di aumentare le disparità esistenti anche in tale settore, accrescendo il fenomeno della povertà e della discriminazione energetica.In quest’ottica, come rivendichiamo da tempo, è giunto il momento di agire concretamente sul versante della tassazione mettendo in atto una riforma complessiva di oneri accise e balzelli. Particolarmente onerosi gli oneri di sistema in bolletta per una riforma dei quali abbiamo sostenuto una petizione". Questi oneri, lamenta Federconsumatori "servono a finanziare tra le altre cose gli sgravi alle imprese energivore (ovvero quelle aziende che consumano enormi e smisurate fronti di energia), la cui applicazione continua a perpetrare una politica in totale contraddizione rispetto gli annunci del Governo all’insegna di una svolta green". L'associazione conclude ricordando come dal 1 gennaio l'opzione del mercato tutelato "non sarà più possibile per le pmi, ma non per le famiglie, il cui obbligo di passaggio al mercato libero è slittato al 1 gennaio 2022".Anche se - si lamenta - "sono ancora molti i cittadini che vengono letteralmente minacciati da venditori senza scrupoli che, approfittando della confusione creata in materia dai continui slittamenti, li inducono a un passaggio forzato facendo leva sull’imminente falsa scadenza".