Economia

Mercato Marina di Ragusa: tutto come prima. Sospeso il trasferimento per lavori nel piazzale Padre Pio

Ragusa - L’Assessorato allo sviluppo economico rende noto che il mercato settimanale di Marina di Ragusa che si tiene ogni martedì, continuerà a svolgersi nel piazzale di Padre Pio, ubicato nell’area compresa tra via Citelli e via Caboto. Il provvedimento di spostamento del mercato in altro sito, programmato per consentire la realizzazione dei lavori nel piazzale di Padre Pio, è stato infatti temporaneamente sospeso. Lo spostamento del mercato settimanale di Marina di Ragusa in una nuova area già individuata, verrà reso noto con apposito comunicato.