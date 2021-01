Incidente porto Pozzallo, sversamento di gasolio

Cronaca

Incidente avvenuto nella fase di imbarco dei mezzi sul catamarano per Malta, si è verificato uno sversamento di gasolio sulla banchina portuale

Pozzallo - Nella serata di ieri, in seguito ad un incidente avvenuto nella fase di imbarco dei mezzi sul catamarano per Malta, si è verificato uno sversamento di gasolio sulla banchina portuale. L’intervento degli uomini della Capitaneria di Porto è stato immediato, in seguito alla segnalazione del personale della security del porto, evitando così possibili forme di inquinamento e riportando in sicurezza l’aria. “Rivolgo il mio apprezzamento-afferma il Sindaco di Pozzallo- agli uomini della Capitaneria di Porto di Pozzallo per l’intervento celere ed efficace, che ha riportato alla normalità le operazioni di imbarco di passeggeri e mezzi per Malta“.