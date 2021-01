Attualità

Pozzallese morto per Covid a Ragusa Pozzallese morto per Covid a Ragusa

Altro pozzallese morto per Covid all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La notizia è stata diffusa dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, su Facebook.

Pozzallo - Un altro pozzallese morto per Covid. Lo annuncia oggi su Facebook il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. “Un’altra tremenda e triste notizia per la nostra città. Oggi alle ore 5:30 – scrive il sindaco di Pozzallo - è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il nostro concittadino ricoverato all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa a seguito di una infezione provocata dal COVID-19. Ai suoi familiari e ai suoi cari le mie più sentite condoglianze e quelle dell’intera città”. Si tratta della seconda vittima pozzallese del coronavirus in 24 ore. Ieri sempre all’ospedale Giovanni Paolo di Ragusa è deceduta una donna di 84 anni di Pozzallo.L’anziana si trovava ricoverata nel reparto di Rianimazione del nosocomio ragusano.