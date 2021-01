Parroco di Modica: anche io sono stato vaccinato a Scicli

Attualità

Modica – “Anche io sono stato vaccinato a Scicli con dosi di vaccino che erano avanzate e rischiavano di essere buttate”. E’ quanto afferma don Umberto Bonincontro, parroco di Modica, ai microfoni di Video Mediterraneo. Il sacerdote ieri in un’intervista dell’emittente televisiva ha spiegato che lo scorso 5 gennaio è stato vaccinato alla Rsa dell’ospedale Busacca di Scicli. Il sacerdote ha spiegato di essere stato contattato il giorno precedente l’epifania: "Mi ha chiamato un amico che lavora come amministrativo nel pool di vaccinazione a Scicli, mi ha detto che c’erano dei vaccini in più che bisognava utilizzare e che altrimenti sarebbero andate perse". Durante l’intervista don Umberto ha spiegato la sua totale buona fede e ha raccontato di aver fatto passaparola per trovare la disponibilità di persone pronte a vaccinarsi.Sul caso scoppiato a Scicli dopo alcune foto postate sui social di persone in fila davanti alla sede della RSA di Scicli per fare il vaccino stanno indagando i carabinieri del Nas.