Medicina antiaging: corso gratuito Csen Ragusa

Il fitness antiaging: video seminario gratuito promosso per sabato dal Csen Ragusa e aperto pure agli affiliati dell?€?area iblea

Ragusa - Il fitness antiaging è l’applicazione di una delle tendenze più recenti legate ad attività scientifiche, ricomprese nella medicina antiaging, per il miglioramento della salute umana e della qualità della vita. Il principale obiettivo non è quindi quello di allungare la vita ma di prolungare gli anni in salute. I pilastri centrali sono nutrizione, riduzione dello stress e attività fisica, il tutto seguendo al massimo il criterio della personalizzazione basato su analisi approfondite della condizione dell’atleta. Il percorso antiaging è prima di tutto un percorso di responsabilizzazione e consapevolezza. In questo senso va precisato che la salute non è un diritto ma un dono che va curato con il massimo delle attenzioni. E' questo il senso del video seminario gratuito promosso da Csen per il 16 gennaio, sabato, con rilascio di attestato di partecipazione.“L'appuntamento – sottolinea il presidente provinciale del comitato Csen Ragusa, Sergio Cassisi – è stato organizzato dal comitato provinciale di Salerno ma, grazie alle nuove tecnologie, tutti potranno partecipare. Il fitness antiaging, questo il titolo del seminario, sarà curato dai dottori Luca Catalano, Alfredo Petrosino e Alex Guglielmetti. Per chi vuole partecipare, basta contattare il nostro comitato provinciale sulla pagina Facebook o sul sito www.csenragusa.it. Spiegheremo come fare. La cultura dell’alimentazione, dell’allenamento personalizzato, la minimizzazione del grasso corporeo, l’attenzione all’integrazione alimentare sono solo alcuni degli esempi che ci possono fare capire meglio di cosa stiamo parlando quando affrontiamo l'argomento legato a questo particolare tipo di fitness.Molti dei medici in Usa che si sono avvicinati a tale disciplina ci sono arrivati anche attraverso esperienze personali in palestra. Direi che si tratta di un percorso innovativo che merita tutta la nostra attenzione. Puntare sulla formazione rappresenta uno step imprescindibile per fare in modo che questa cultura sportiva possa diffondersi il prima possibile e in maniera adeguata”.