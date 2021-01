Rimedi naturali

Tisane per dormire: ricette

Esistono diverse tisane contro l'insonnia. Ecco alcune ricette di tisane che aiutano a dormire.

L’insonnia è un fastidioso disturbo che colpisce molte persone, soprattutto in questo periodo di pandemia da Covid. Esistono vari rimedi naturali che possono essere utilizzati per facilitare il sonno e dormire tranquilli. Ecco alcune ricette di tisane per dormire che non devono però essere utilizzare sena aver chiesto il parere del proprio medico di famiglia. Qualsiasi tipo di tisana con erbe è vietata a chi soffre di patologie importanti o fa uso quotidiano di farmaci. Chi soffre di malattie deve assolutamente chiedere il parere del proprio medico poiché potrebbero interferire con i farmaci. Le tisane per dormire funzionano già nel momento in cui si preparano, grazie ai profumi e agli aromi che sprigionano nell’aria. Sicuramente un’ottima base per preparare efficaci tisane per dormire è la valeriana.Alcuni studio hanno dimostrato che l’estratto di valeriana ha l’effetto di una medicina preparata sinteticamente, ma che diversamente è priva di controindicazioni e non dà dipendenza. Ecco dunque qualche esempio di combinazioni di tisane per dormire a base di valeriana, ma non solo, da preparare la sera, prima di coricarsi, semplicemente lasciando in infusione in acqua bollente per qualche minuto, e da consumarsi anche fino a tre volte durante la giornata. Una nota per chi vuole essere più preciso: il calore distrugge le proprietà della radice di valeriana, quindi, per sfruttarne al meglio le proprietà calmanti, è decisamente consigliato lasciarla in infusione in acqua fredda anche per 12 ore.Ecco alcune ricette di tisane per dormire: tisana con Camomilla, Valeriana, Biancospino, Passiflora, Papavero, Camomilla, Melissa; tisana con Melissa, Tiglio, Biancospino, Camomilla, Verbena, Asperula, Luppolo, Fiori d’arancio, Papavero; tisana con Meliloto, Passiflora, Escolzia.