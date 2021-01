Tisana sgonfiante con finocchio: benefici

Rimedi naturali

Il finocchio è tra i rimedi naturali più adatti come sgonfiante. Ecco alcune ricette della tisana al finocchio e i benefici per la salute dell'organismo

La tisana al finocchio è da sempre considerata tra le tisane più idonee contro la pancia gonfia e contro la flatulenza. Da sempre il finocchio è consigliato quando si vuole depurare l’organismo. Non tutti sanno cha la tisana al finocchio è un vero toccasana soprattutto dopo i pasti dato che è in grado di trattare diversi problemi digestivi. La tisana al finocchio è una bevanda che possiede anche altre proprietà che è bene conoscere per poterne sfruttarne al meglio gli effetti benefici quando ce n’è più bisogno. I benefici della tisana al finocchio per stomaco e intestino: la tisana al finocchio aiuta a risolvere problemi quali bruciore, flatulenza, gonfiore, crampi e diarrea. Si tratta di un antispasmodico naturale che può quindi aiutare a rilassare il tratto digestivo e alleviare i crampi trattando così i principali sintomi della sindrome del colon irritabile.I benefici della tisana al finocchio per mestruazioni e menopausa: poiché il finocchio contiene sostanze simili agli estrogeni ma di origine vegetale, può aiutare a ridurre i crampi mestruali e i sintomi della menopausa. I benefici della tisana al finocchio per l’organismo: la tisana al finocchio purifica il sangue e sostiene i reni migliorandone la funzione e prevenendo i calcoli. I benefici della tisana al finocchio per il cavo orale: il finocchio può alleviare le infiammazioni delle gengive e trattare il problema dell’alitosi, grazie alla proprietà antibatterica di alcuni suoi principi attivi. I benefici della tisana al finocchio per dimagrire e ridurre la pancia gonfia: la tisana al finocchio aiuta a ridurre la ritenzione idrica e bruciare i grassi più velocemente regolando anche l’appetito. Si tratta quindi di una bevanda spesso consigliata a chi vuole perdere un po’ di peso.I benefici della tisana al finocchio contro raffreddore e altre malattie: questa tisana aiuta a prevenire l’insorgere dei sintomi del raffreddore, aiuta ad alleviare il mal di gola e la maggior parte dei problemi del tratto respiratorio superiore eliminando la congestione e l’eccesso di catarro. Ma come si prepara la tisana al finocchio? Esistono varie modalità per preparare la tisana al finocchio a seconda se si usano semi, foglie, o parte centrale del bulbo. La tisana al finocchio si prepara in maniera differente a seconda che si utilizzino i semi, le foglie o la parte centrale del bulbo. Ricetta tisana con i semi di finocchio: inizia pestando delicatamente circa 1 cucchiaino di semi di finocchio in un mortaio. Questo libererà il sapore, gli oli e l’aroma in essi contenuto. Raccogli i semi con un cucchiaino e mettili in un dosatore per il tè o colino e versaci sopra 1 tazza di acqua bollente. Lasciare in infusione coperto per 7-10 minuti prima di filtrare e bere.Ricetta tisana al finocchio con le foglie fresche. Sciacquare bene alcune foglie fresche, tagliarle e immergerle in una tazza d’acqua bollente lasciandole macerare per 15-20 minuti coperte. Poi filtrare e bere. Ricetta tisana al finocchio con il bulbo: pulire il bulbo molto bene, tagliarne un pezzo e sminuzzarlo. Versare sopra acqua bollente e lasciare in infusione per 15-20 minuti coprendo il tutto. Filtrare e bere. Quanta tisana al finocchio bisogna bere? Generalmente si consiglia di assumere dalle 2 alle 4 tazze al giorno di tisana al finocchio. Se si vogliono trattare problemi di tipo gastro intestinale sarebbe bene berla dopo i pasti principali, negli altri casi si può sorseggiare in qualsiasi momento della giornata.