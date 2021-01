Italia

Matteo Renzi: Non sono io a chiedere la conta in Aula. Io non ho mai chiesto la conta in aula ma il presidente del Consiglio

ROMA - ’’Io non ho mai chiesto la conta in aula ma il presidente del Consiglio ha detto ’’Ci vedremo in aula e ci conteremo lì’’. Non siamo noi che vogliamo la conta’’. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenuto questa mattina a Non Stop News in onda su Rtl 102.5.’’Non mi interessa il cambio di Governo, ma come viene gestita la pandemia: noi abbiamo il più alto numero di morti, il peggior livello di Pil, e siamo il Paese che ha fatto le chiusure più toste a cominciare dalla scuola, sono solo 3 le regioni che hanno ricominciato con la scuola oggi - ha aggiunto -. In questo scenario non me ne frega niente delle poltrone, Io dico solo non buttiamo via i soldi che non torneranno mai più: 209 miliardi del Recovery Fund, 36 del Mes, 20 miliardi di Sure e i soldi della programmazione europea, se li butti via distruggi il Paese, quindi noi diciamo ’’o li spendiamo bene oppure spendeteli senza di noi’’, non vogliamo mezza poltrona, non facciamo mezza polemica, ma se devo spendere i soldi dei miei figli e dei miei nipoti, voglio avere la coscienza pulita’’.