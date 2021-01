Un nuovo Dpcm con misure piÃ¹ restrittive

Economia

Un nuovo Dpcm con misure più restrittive Un nuovo Dpcm con misure più restrittive

Un nuovo Dpcm in Italia per l'emergenza Covid 19 con regole e misure più restrittive. Oggi incontro con le Regioni

Nuovo dpcm in arrivo con rinnovate regole e restrizioni, misure per spostamenti tra regioni, zona arancione, zona bianca e orari e divieti per i bar. Dopo l'incontro di ieri tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza, è fissato per oggi il confronto con le Regioni sul provvedimento atteso per il prossimo 16 gennaio. Secondo quanto spiegato da fonti di governo, il nuovo dpcm "si accompagnerà a nuovi ristori", mentre verrà prorogata la 'norma Bonafede' sul divieto di spostamento tra Regioni anche nelle zone gialle. Premier e delegazioni hanno quindi discusso anche dell'ipotesi di un passaggio in zona arancione per le Regioni anche in presenza di un Rt basso se il rischio contagi così come indicato dai 21 parametri presi in considerazione in questi casi dovesse rimanere sempre alto.Nella riunione, spiegano le stesse fonti, non è stata ancora presa una decisione sulla questione della zona arancione da estendere 'in automatico' durante i weekend. Il governo sta poi ancora studiando i criteri per la definizione della 'zona bianca', quella che in caso di Rt basso consentirebbe un sostanziale ritorno alla normalità. Le fonti riferiscono inoltre che ci sarà una stretta sulla movida, con il divieto di asporto per i bar dopo le 18. Tra le norme da inserire nel provvedimento, anche la proroga della regola sulle visite private per sole due persone esclusi però gli under 14. Gli impianti di risalita delle piste da sci resteranno ancora chiusi; di una loro eventuale riapertura "non si è parlato nemmeno tanto" viene riferito. Restano da definire eventuali date e termini per la riapertura di palestre e piscine.