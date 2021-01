Economia

Ragusa, accordo per sistemazione aree a verde pubblico

Ragusa, accordo di collaborazione per la sistemazione e manutenzione di aree a verde pubblico. Sul sito del Comune di Ragusa la procedura

Ragusa - L'Amministrazione Comunale di Ragusa intende attivare la procedura di accordo di collaborazione per la manutenzione di aree a verde pubblico, per un periodo minimo di anni 5 anni, delle due rotatorie e aree di pertinenze di via E. Fieramosca - incrocio V. Tiralongo contrada Cisternazzi accesso Ospedale Giovanni Paolo II - e di via E. Fieramosca - incrocio via Asia. Alla ditta o all’ente richiedente verrà riconosciuto un ritorno di immagine grazie all'esposizione di cartelli espositivi. La procedura di collaborazione è rivolta a consorzi, soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro ed avrà come finalità l’esecuzione degli interventi di riqualificazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico.I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12 del 31/01/2021 al Comune di Ragusa – Corso Italia n. 72 –97100 - Ragusa la domanda utilizzando il modello riportato in allegato all’avviso che è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.