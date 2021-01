Ragusa, a Donnafugata il Museo del contadino

Economia

Mercoledì 13 gennaio 2021 si consegnano al Castello di Donnafugata di Ragusa i lavori per la realizzazione del Museo del contadino

Ragusa - Mercoledì 13 gennaio, alle ore 10, verranno consegnati i lavori di recupero degli immobili comunali antistanti il Castello di Donnafugata da adibire a “Museo del contadino”. Alle operazioni di consegna dei lavori all’impresa Edilzeta Spa di Modica, aggiudicataria dell’intervento per il prezzo di € 295.479,38 al netto del ribasso offerto del 26,977% sul prezzo a base di gara di € 395.652,85, saranno presenti il sindaco Peppe Cassì, il vice sindaco Giovanna Licitra e l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida. L’importante opera pubblica rientra tra quelle inserite nel programma dall’Amministrazione comunale; per la realizzazione della stessa si è ritenuto opportuno partecipare al bando della Sottomisura 7.6 dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea del Dipartimento regionale dell’agricoltura, presentando un apposito progetto dell’importo di €510.000 che è stato ritenuto finanziabile e collocato al 3° posto nella graduatoria regionale.Il progetto esecutivo dell’intervento è stato redatto dai tecnici comunali ing. Giuseppe Corallo e geom. Gianni Guardiano ( Rup ing. Beniamino Calabrò) ai quali nel gennaio del 2019 fu affidato l’incarico. Al libero professionista ing. Francesco Ingallinera sono stati invece affidati, per l’importo di € 14.206,99 (al netto del ribasso offerto del 35% sull’importo di €21.856,74), i servizi di direzione dei lavori, contabilità dei lavori a misura e redazione del certificato di regolare esecuzione.