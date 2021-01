Cucina

Negroni: ricetta perfetta Negroni: ricetta perfetta

Preparare un Negroni in casa è facile basta avere gli ingredienti giusti e seguire alcune regole per ottenere un cocktail perfetto. Ecco la ricetta perfetta

Il Negroni è tra i cocktail italiani più famosi al mondo. Per preparare il Negroni bastano pochi e semplici ingredienti per dar vita ad una miscela magica, profumatissima, dove il gusto amaro del bitter si fonde alla perfezione con l’aromaticità pungente del gin. Ecco quali ingredienti occorrono per preparare il Negroni: 3 cl di Rye Whisky, 3 cl di Bitter, 3 cl di Vermouth rosso. Ora vediamo come ottenere un gustosissimo Negroni: per prima cosa bisogna miscelare gli ingredienti in un mixing glass e servire in tumbler con ghiaccio in abbondanza. Per ottenere un ottimo risultato ed un Negroni perfetto bisogna stare alle dosi e a non annacquarlo troppo con il ghiaccio. Il Negroni si può preparare direttamente in un bicchiere.Versate del ghiaccio in un tumbler basso, raffreddatelo, scolate l’acqua, versate tutti gli ingredienti e poi mescolate. Completate con una fetta di arancia. Del Negroni esistono numerose varianti, con nomi eccentrici che ne richiamano le variazioni e le suggestioni che cercano di ricreare. Così il più famoso è il Negroski, con la vodka al posto del gin. Oppure il Bencini che in sostituzione aggiunge il rum bianco. E ancora, ci sono le varianti con whisky, bourbon o rye, e persino sakè. Le nuove tendenze salutiste, però, hanno determinato la nascita di misture composte con ingredienti analcolici in grado di riprodurre lo stesso sapore del cocktail.In Inghilterra viene prodotto il Negroni, un semplice gioco di parole che si rifà alla moda delle nuove ricette “senza”. In questo caso l’azienda che lo produce, la Seedlip Drinks, insiste sul messaggio del senza alcol già nel nome. Il prodotto lanciato sul mercato inglese già da qualche anno, pare non essere ancora disponibile in Italia. Non si sa bene se per ragioni di marketing o perché non raccoglie il necessario interesse che deve precedere un nuovo lancio.