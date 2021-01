Super bonus cashback di 1.500 euro nel 2021: rimborsi

Italia

Super cashback di 1.500 euro nel 2021. Il bonus voluto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per ridurre l'uso di contanti

Roma – Bonus cashback fino a 300 euro e super bonus cashback da 1.500 sono dei bonus per ridurre l’uso di contanti voluti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il super bonus cashback di 1.500 euro è previsto per chi totalizza un maggior numero di transazioni con carte di cretito e e bancomat. Ma vediamo nel dettaglio come funziona secponde le indicazioni inserite sulla piattaforma Cashlessitalia predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Cos’è il super bonus cashback? Dal 1° gennaio 2021, senza alcun importo minimo di spesa, potrai concorrere per il Super Cashback di 1.500 euro ogni sei mesi. Hai diritto al Super Cashback se rientri nei primi 100.000 cittadini che hanno totalizzato, in un semestre, il maggior numero di transazioni con carte di credito, carte di debito e prepagate, bancomat e app di pagamento.Sono validi gli stessi acquisti del Cashback e conta il numero di transazioni, non gli importi spesi (ad es. un caffè vale come un televisore). Dal 1° gennaio 2021, dopo che avrai raggiunto la soglia minima di transazioni, l’app IO ti dirà come cambia la tua posizione in classifica per concorrere al Super Cashback. La classifica si basa sul numero complessivo di transazioni effettuate con i metodi di pagamento elettronico attivati ai fini del Cashback. Giorno dopo giorno, l’app IO ti mostrerà quante transazioni hanno effettuato il 1° e il 100millesimo utente in classifica, così da permetterti di visualizzare il numero di transazioni richieste per entrare nella graduatoria e quanto ti manca per riuscire a scalarla. Chi può avere il super bonus cashback di 1.500 euro? Puoi ricevere il Super Cashback se sei maggiorenne e risiedi in Italia. In famiglia, ogni componente maggiorenne può concorrere al Super Cashback in ogni semestre, anche se ha già ottenuto il Super Cashback nel semestre precedente, quindi gli importi possono essere cumulati.Ad esempio, una coppia che utilizza carte e app di pagamento per tutti gli acquisti potrebbe ottenere in un anno anche 6.000 euro! Quanto dura il bonus cashback di 1.500 euro? Il Super Cashback si articola in tre periodi, della durata di sei mesi ciascuno, a partire dal 1° gennaio 2021, come riportato nella tabella sottostante. Ecco le date: 1° Semestredal 1° Gennaio 2021 al 30 Giugno 2021, 2° Semestredal 1° Luglio 2021 al 31 Dicembre 2021, 3° Semestredal 1° Gennaio 2022 al 30 Giugno 2022. Come viene erogato il super bonus cashback? Se sarai tra coloro che otterranno il Super Cashback, riceverai un bonifico sull’IBAN che hai indicato al momento della registrazione al Programma Cashback. Puoi indicare l’IBAN anche successivamente, ma sempre entro la scadenza di ciascun semestre.