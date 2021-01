Attualità

Il caso dei vaccini di Scicli finisce su La7 Il caso dei vaccini di Scicli finisce su La7

Il caso dei vaccini di Scicli finisce su La7. Stasera a Non è l'arena Massimo Giletti ha mostrato le foto dell'assembramento di persone nella Rsa di Scicli: In fila per il vaccino

Il caso dei vaccini di Scicli finisce su La 7. In diversi momenti della trasmissione Non è l'arena, in onda stasera su La 7, Massimo Giletti, ha fatto vedere le foto delle persone, in fila per il vaccino, davanti alla sede della Rsa dell'ospedale Busacca di Scicli. Il caso è scoppiato nei giorni scorsi quando sono state somministrate 40 dosi di vaccino ad alcune persone che non erano in lista. Il programma predisposto dal distretto sanitario prevedeva 150 somministrazioni da completare in una giornata ma alcune persone che erano in lista non si sono presentate e le dosi sono state somministrate a persone non appartenenti alle categorie previste. Il tutto è nato dall'aver erroneamente diluito tutte le dosi del vaccino ad inizio giornata, dosi che andavano somministrate entro 3 ore o buttate via.Il vice ministro della Salute Pierpalo Sileri, durante la trasmissione, ha commentato la foto dicendo: "come si vede nella foto tra le tante persone in fila c'è anche un giovane ragazzo, un giovane che non dovrebbe essere li perchè al momento non rientra tra quelle da vaccinare". "Per evitare episodi del genere ovvero per evitare di buttare via delle dosi di vaccino - ha detto l'infettivologo Matteo Bassetti - bisognerebbe creare delle liste alternative dove sono previste altre categorie sensibili". Le foto degli assembramenti creatasi davanti alla sede della Rsa dell’ospedale Busacca di Scicli nei giorni scorsi sono state diffuse sui social facendo scoppiare il caso. La direzione dell’Asp di Ragusa ha rimosso dall’incarico di responsabile della vaccinazione di Scicli il dottore Claudio Caruso. Sul caso indagano i carabinieri del Nas.