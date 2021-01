Furti con scasso a Scoglitti

Attualità

Scoglitti, furti con scasso a danno di attività commerciali. Occorrono maggiori controlli delle Forze dell'Ordine e aiuti concreti ai piccoli imprenditori

Vittoria - “Siamo seriamente preoccupati e sinceramente inorriditi in questi giorni dopo che, a seguito di alcune segnalazioni di diversi esercenti di Scoglitti, siamo venuti a conoscenza di ripetuti furti con scasso nelle loro attività”. Così in una nota congiunta Francesco Tarascio, assessore designato per le problematiche della frazione di Scoglitti e Marco Dezio, Salvatore La Marmora e Rita Iannitto, candidati al consiglio comunale nella lista “Di Falco Sindaco”. “Questi mesi di pandemia – dicono- hanno colpito quasi tutti, seppur in modo diverso, facendoci perdere ‘qualcosa’. C'è chi, in questo periodo, sta soffrendo perché ha perso la libertà di uscire e di socializzare, chi ha perso un amico, chi un parente, chi ha perso il lavoro e chi ogni contatto con la realtà. In questo momento particolarmente difficile però il nostro pensiero va ad una categoria di lavoratori specifica che sta soffrendo più di altre: i piccoli imprenditori che hanno deciso di investire sul nostro territorio in attività ristorative come bar, pub, pizzerie e ristoranti che hanno visto un crollo terrificante del fatturato e che stanno lottando per tenere aperte le loro attività con lo scopo di portare a casa un guadagno onesto per loro stessi e le loro famiglie e continuare a valorizzare il nostro territorio.Chiediamo a gran voce, con tutto il gruppo di Scoglitti che sostiene la candidatura a sindaco di Salvatore Di Falco, alle istituzioni comunali di venire incontro a questi imprenditori per quanto riguarda lo spinoso argomento tasse comunali con ulteriori agevolazioni e proroghe”. Anche il candidato a sindaco Salvatore Di Falco si unisce al loro accorato appello: “Chiediamo alle forze dell'ordine di intensificare i controlli a Scoglitti per tutelare questi imprenditori. Non facciamoli sentire soli, non facciamoli sentire inermi ed indifesi. Sosteniamo ed aiutiamo le attività commerciali di Scoglitti”.