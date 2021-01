Italia

Covid, 17.533 nuovi casi e 620 decessi in 24 ore Covid, 17.533 nuovi casi e 620 decessi in 24 ore

Covid, 17.533 nuovi casi e 620 decessi in 24 ore. Il bollettino del Ministero della Salute

ROMA - Ancora in leggero calo i contagi da coronavirus in Italia. I nuovi casi, riportati dal bollettino del Ministero della Salute sono 17.533 (ieri erano stati 18.020) a fronte di un numero maggiore di tamponi eseguiti: 140.267 (121.275 quelli effettuati ieri). Il rapporto tamponi/positivi cala quindi al 12,4%. Tornano però a crescere i decessi a 620.In flessione gli attualmente positivi di 666 unità a 570.389. I guariti nelle ultime 24 ore sono 17.575. Si alleggerisce la pressione sugli ospedali: 78 i guariti con 23.313 ricoverati nei reparti. Stabile a 2.587 il numero dei degenti nelle terapie intensive con 187 nuovi ingressi. Sono 544.489 coloro che si trovano in isolamento domiciliare.Per quanto riguarda il contagio nelle regioni, quella dove l’incremento è maggiore risulta essere anche oggi il Veneto (3.388), seguita Emilia Romagna (2.026) e Lombardia (1.963). Le uniche regioni dove non si registrano ingressi nelle terapie intensive sono Basilicata e Valle d’Aosta.