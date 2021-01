Italia

Un bonus bagno da 1.000 euro nel 2021. Il bonus è previsto nella Manovra 2021. Stanziati 20 milioni di euro per la copertura del bonus idrico

Roma – Tra i diversi bonus previsti nella Legge di Bilancio o Manovra 2021 c’è anche il bonus bagno da 1.000 euro. Nella Manovra 2021 sono stati stanziati 20 milioni di euro per la copertura di un bonus idrico da 1.000 euro per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia resistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso di acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il bonus è riconosciuto anche per l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina e soffioni doccia.Ma quali sono le tempistiche: 60 giorni di tempo perché il ministero dell’Ambiente produca il decreto con le modalità di accesso per il bonus che dovrà essere richiesto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.