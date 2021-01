Aereo Indonesia scomparso da radar con 56 persone

Dal mondo

Aereo Indonesia scomparso da radar, Boeing con 56 persone. Il volo SJ182 della Sriwijaya

Allarme per un Boeing 737-500 con cui è stato perso contatto durante un volo interno in Indonesia. Il quotidiano The Independent raccoglie la segnalazione di FlightRadar 24: il volo SJ182 della Sriwijaya Air da Giacarta a Pontianak sull'isola Borneo è decollato dalla capitale indonesiana alle 14.37 locali. Il volo dovrebbe durare 95 minuti ma i contatti sono stati persi poco dopo il decollo, quando il Boeing si trovava sul mar di Giava. A bordo del velivolo si erano imbarcati 56 passeggeri, tra cui 7 bambini e sei membri dell'equipaggio, secondo Metro TV.