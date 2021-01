Incidente sulla Vittoria Scoglitti, un ferito: traffico bloccato FOTO

Cronaca

Vittoria - Incidente stradale oggi pomeriggio sulla ex Sp17 Vittoria Scoglitti. L’incidente è avvenuto nei pressi della rotatoria rotonda di contrada Zafaglione. Una persona ferita trasportata dall’ambulanza del 118 all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni anche per un palo della luce caduto lungo la carreggiataed in attesa di essere rimosso. (Foto Assenza)