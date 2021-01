Ospedale Guzzardi di Vittoria: tutti vaccinati

Attualità

Asp Ragusa: tutti vaccinati gli operatori sanitari dell'ospedale Guzzardi di Vittoria per un totale di 550 effettuati dal 2 al 9 gennaio 2021

Ragusa, 9 gennaio 2020 – Il dott. Giuseppe Drago, direttore sanitario del Presidio Ospedaliero ha comunicato alla Direzione Generale di avere completato, nella mattinata di oggi, la somministrazione delle dosi di vaccino a tutti gli operatori sanitari dell’ospedale. Si tratta di medici, infermieri, operatori sanitari, amministrativi e tecnici che non hanno contratto il virus che in questi mesi hanno dato un contributo insostituibile contro l’emergenza sanitaria che ha molto provato la città di Vittoria. Infermieri, medici e personale del settore Informatico aziendale hanno gestito tutte le operazioni: le procedure di accettazione, il consenso informato, la diluizione delle dosi in loco, l’esecuzione delle iniezioni e la registrazione finale. Le vaccinazioni sono state effettuate nei locali adiacenti la direzione sanitaria del presidio.A condurre le operazioni dell’équipe la coordinatrice infermieristica Alessandra Di Blasi con la presenza giornaliera del direttore sanitario del P.O., Drago. Un bel traguardo messo a segno dall’organizzazione fattiva del Guzzardi. Il totale dei vaccinati è di 550 operatori vaccinati dal 2 al 9 gennaio 2021. Da questo momento in poi il contributo del team potrà essere rivolto ad altri target che, comunque, rientrano nel piano strategico regionale della vaccinazione. Foto: Equipe dell’ospedale di Vittoria