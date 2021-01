Ictus ischemico: premio europeo all'ospedale di Vittoria

Attualità

Ictus ischemico: premio europeo all'ospedale Guzzardi di Vittoria quale referente team Stroke Unit

Ragusa, 9 gennaio 2021 – La Stroke Unit dell’ASP di Ragusa, allocata presso il Presidio ospedaliero Guzzardi di Vittoria, e il sistema di assistenza all’ictus della intera provincia, sono stati riconosciuti come Centro Oro per il quarter Q3 del 2020 nell’ambito del programma ESO-Angels Awards 2020. Si tratta di un premio che riconosce l’eccellenza nella gestione dell’ictus in ambito sia nazionale che europeo. Centro oro è un obiettivo raggiunto perché si è riusciti a garantire un’assistenza e cura di primo livello: la trombolisi. In questo campo la Stroke Unit di Vittoria è un’eccellenza ed è stata estesa anche ai presidi di Ragusa e Modica dal luglio del 2020. Questo premio è la concreta conseguenza dell’impegno e della dedizione dimostrata dal Team Ictus.Un riconoscimento internazionale della qualità dell’attività svolta. Un risultato frutto di un lavoro multidisciplinare quotidiano in Stroke Unit (medici, coordinatrice infermieristica e infermieri, fisioterapisti, logopedisti) che parte dall’organizzazione di rete della nostra provincia, che coinvolge il 118, il Dipartimento di Emergenza Urgenza - in particolare i Pronto Soccorso dei tre ospedali -, le Unità Operative di Neurologia e oltre, naturalmente, i reparti di Rianimazione. La organizzazione della Rete Ictus in Provincia è oramai una realtà con una struttura ben articolata Hub/spoke che è riuscita ad allinearsi alla media nazionale, per numero di trombolisi effettuate nel 2020, anche durante la emergenza COVID, a dimostrazione che quanto fatto negli anni sta dando i suoi frutti.«Credo che questo premio possa esprimere il significato del nostro lavoro, soprattutto del vostro. Solo immaginare che grazie a questa attività sia stata salvata la vita di diverse persone o sia stata loro evitata la disabilità, mi fa sentire utile. Congratulazioni e davvero grazie di cuore, a voi tutti e ai vostri collaboratori, ai quali vi chiedo di estendere i miei sentimenti» – il messaggio inviato dal direttore generale al Team che ha permesso di raggiungere questo importante obiettivo. Da questo importante risultato si potrà ambire a raggiungere altri rilevanti traguardi.