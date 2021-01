E' morta Marion Ramsey di Scuola di Polizia

Moda e spettacolo

E' morta Marion Ramsey, famosa attrice per il ruolo di Laverne Hooks nei film di Scuola di Polizia

E' morta a 73 anni Marion Ramsey. Era conosciuta per il ruolo di Laverne Hooks nei film di "Scuola di polizia". L'attrice si era ammalata di recente, ma, secondo quanto riporta la Cnn, il suo agente non ha fornito ulteriori informazioni sulle cause del decesso. "La sua passione per la recitazione e la condivisione del suo cuore con il mondo era immensa. Marion portava con sè una gentilezza e una luce penetrante in grado di riempire istantaneamente ogni luogo al suo arrivo. Ci mancherà e la ameremo sempre", ha detto il manager dell'attrice, in una dichiarazione all'emittente televisiva statunitense.